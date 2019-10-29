Bitcoin bir anda %40 yükseldi, herkes bu soruyu sordu: Nereye kadar gider?

Bitcoin’de ralli devam edebilir: 'Çok güçlü bir boğa piyasasına girildi'







Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in açıklaması öncesi Bitcoin, 7 bin 500 dolardı. Açıklama sonrası 10 bin 500 dolara kadar çıktı.





Dünya'nın haberine göre, piyasa hacmi açısından en büyük kripto paranın tarihindeki en büyük dördüncü rallisi 2011’den bu yana da görülmemiş bir yükselişti. Ralli sonrası Bitcoin 10 bin doların altına inerek 9 bin 262 dolara geriledi.





Birçok uzman bu rallide Çin'in blockchain teknolojisiyle ilgili açıklamalarının etkili olduğu değerlendirmesini yapıyor. 2017 yılından bu yana kripto para ticaretinin yasak olduğu ülkede Jinping’in açıklamaları kripto para piyasaları tarafından düzenlemelerin gevşeyebileceğine dair bir sinyal olarak görüldü.





Bitcoin konusunda öngörüler spekülasyondan analiz temelli tahminlere çok geniş bir yelpazede seyrediyor. 2 milyon dolara çıkacağını söyleyen de var, bin dolara kadar düşeceğini öngören de.





İngiliz-Amerikan bilgisayar programcısı ve iş adamı John McAfee 2020 sonu itibariyle Bitcoin’in fiyatının 2 milyon dolar olacağını öne sürerken, en çok takip edilen kripto para işlemcilerinden CryptoMichNL Mayıs 2020’den önce Bitcoin’in 17 bin ila 20 bin bandına gelmesinin gerçekçi bir öngörü olduğunu belirtiyor.





Kripto para piyasalarını izleyen yayınlardan CryptoHamster Bitcoin’de tekrar boğa piyasasına girildiğini ve yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor. Mayıs 2020’de gerçekleşmesi beklenen madencilik ödülünün yarıya indirilmesi anlamına gelen Bitcoin Halving (Yarılanma) ise tarihsel olarak güçlü boğa piyasalarına neden oluyor. 2012 yılında 11 dolar olan Bitcoin, sonrasında yüzde 10 bin 2018 artışla bin 135 dolara yükselmiş, 2016'da 674 dolar olan kripto para halving sonrası Aralık 2017’de 20 bin dolara dayanmıştı.





Fakat kripto para piyasalarında Bitcoin düşmanı olarak görülen Peter Schiff ise bu hafta başında sosyal medyada yaptığı açıklamalarda Bitcoin’in bin doların altına düşebileceğini belirtiyor.





Bitcoin günlük piyasa hacmi sadece birkaç ay önce 4 milyar dolarken, piyasa 20’de birine küçüldü ve günlük hacim CoinMarketCap verilerine göre dün yaklaşık 169 milyon dolardı. Rallinin ardından kazançlarının bir kısmını silen Bitcoin yüzde 0.14 düşüşle 9 bin 377 dolardan işlem gördü.