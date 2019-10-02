Bitcoin'i tahtından indirdi

Dünyanın en geniş fazla kullanılan olan kripto para unvanı el değiştirdi. Tether dijital varlık dünyasının piyasa değerinin yüzde 70'ine sahip Bitcoin'i geride bıraktı.





CoinMarketCap.com verilerine göre en yüksek günlük ve aylık işlem hacmine sahip dijital para, piyasa değeri Bitcoin'un 30'da biri kadar olan Tether.





TETHER, BITCOIN'İ GERİDE BIRAKTI





Tether'ın işlem hacmi ilk kez nisanda Bitcoin'i aştı ve ağustos başından beri günlük yaklaşık 21 milyar dolar ile sürekli olarak Bitcon'in üzerinde seyrediyor.





Aylık işlem hacmi de Bitcoin'un aşağı yukarı yüzde 18 üzerinde olan Tether, kripto eko-sisteminin en önemli parası olabileceği belirtiliyor.





Düzenleyici kurumların kripto paralara temkinli yaklaşmasının ve kripto exchange traded fonlarını (ETF) frenlemesinin ana sebeplerinden biri olan Tether piyasa manipülasyonu endişelerini artırıyor.





"TETHER OLMAZSA KRİPTO PARADA GÜNLÜK İŞLEM HACMİ AZALIR"





Blockchain teknoloji hizmetleri sunan ConsenSys'nin küresel finansal teknoloji birimi eş yöneticisi Lex Sokolin, “Tether olmazsa, günlük işlem hacminin çok büyük bir kısmını kaybederiz. Veri kaynağına bağlı olarak 1 milyar dolar civarında ya da daha fazla.” dedi.





Tether, döviz çıpası ve rezervler kullanarak fiyat dalgalanmalarından kaçınmayı hedefleyen stablecoin'lerin en fazla kullanılanı.





Aynı zamanda traderların kripto piyasasına girişi için patika görevi görüyor.





Sokolin'e göre kripto borsaların yasaklandığı Çin gibi ülkelerde insanlar tezgâh üstü piyasalarda nakit ödeyerek Tether'a erişebiliyor.





Sonrasında ise Tether ile Bitcoin ve diğer kripto paralarda alım-satım işlemleri yapabiliyor.







