Kritik saatler...

İstanbul Silivri, İstanbul Gebze ve Balıkesir Kepsut kapalı cezaevlerinde tutuklu bulunan 10'dan fazla Grup Yorum üyesi açlık grevinin 138'nci gününde "süresiz açlık grevi" kararı aldı.
İçinde bulundukları duruma tepki gösteren Grup üyelerinden İbrahim Gökçek, Bahar Kurt, Helin Bölek, Barış Yüksel, Ali Aracı duyurdukları dört talep ile süresiz açlık grevine başladı.
BAHAR KURT 138 GÜNDÜR AÇLIK GREVİNDE
Bahar Kurt 138 gündür, Barış Yüksel 132 gündür, Helin Bölek 129 gündür, İbrahim Gökçek 131 gündür, Ali Aracı 59 gündür açlık grevinde.