Kemal Gülen: Avukatı görüştürülmedi, kardeşime işkence ile bazı ifadeler imzalatılmış olabilir

Kemal Gülen açıklamasında şunları yazdı:





"Kardeşim Selahattin Gülen maalesef tutuklandı. Kenya'dan kaçırıldığı gün olan 3 Mayıs'tan itibaren kendisinden haber alamamıştık. 31 Mayıs tarihinde Ankara Emniyetinde olduğunu öğrendik. 5 gün Terörle Mücadele'de gözaltında kaldı ve bugün tutuklanarak cezaevine konuldu. Üzgünüz. Siyasetin arka bahçesi gibi davranan bazı gazeteciler ve devletin resmi ajansı başta olmak üzere birçok medya organı iki gün boyunca yalan beyanlar üzerinden haberler yaptılar, sıradan bir öğretmeni ülkenin en önemli gündemi gibi göstermeye çalıştılar. Maatteessüf medya baskısına boyun eğen adli makamlar da zalim siyasetçileri ve malum gazetecileri sevindirdiler, milyonlarca masumu üzdüler. 31 Mayıs'tan itibaren Ankara Emniyeti bizim yönlendirdiğimiz avukatları maalesef geri çevirdiler. Avukatlarımız kardeşimle görüşme fırsatı bulamadılar. Polis ifadesinden sonra mahkemeye çıktığında da ne yazık ki seçili avukatımız huzura alınmadı. 28 gün boyunca kendisinden haber alamadığımız kardeşim Selahattin'in işkence, kötü muamele ve baskı altında bazı ifadeler imzalatıldığı duyumunu aldık. Hukuka, usule, kanuna ve vicdana aykırı bir şekilde alınan ifadelerin masum insanları karalamak için kullanılacağı endişesi taşıyorum. "



