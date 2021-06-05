Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Gülen: Avukatı görüştürülmedi, kardeşime işkence ile bazı ifadeler imzalatılmış olabilir /05 Haziran 2021 10:38

Kemal Gülen: Avukatı görüştürülmedi, kardeşime işkence ile bazı ifadeler imzalatılmış olabilir

Kenya'da Mayıs başında kaçırılan Selahattin Gülen, büyük bölümü kayıtdışı olarak tutulduğu bir aylık gözaltı sürecinin ardından tutuklandı. Kardeşi Kemal Gülen Twitter üzerinden bir açıklama yaptı

SHABER3.COM

Kemal Gülen açıklamasında şunları yazdı:

"Kardeşim Selahattin Gülen maalesef tutuklandı. Kenya'dan kaçırıldığı gün olan 3 Mayıs'tan itibaren kendisinden haber alamamıştık. 31 Mayıs tarihinde Ankara Emniyetinde olduğunu öğrendik. 5 gün Terörle Mücadele'de gözaltında kaldı ve bugün tutuklanarak cezaevine konuldu. Üzgünüz. Siyasetin arka bahçesi gibi davranan bazı gazeteciler ve devletin resmi ajansı başta olmak üzere birçok medya organı iki gün boyunca yalan beyanlar üzerinden haberler yaptılar, sıradan bir öğretmeni ülkenin en önemli gündemi gibi göstermeye çalıştılar. Maatteessüf medya baskısına boyun eğen adli makamlar da zalim siyasetçileri ve malum gazetecileri sevindirdiler, milyonlarca masumu üzdüler. 31 Mayıs'tan itibaren Ankara Emniyeti bizim yönlendirdiğimiz avukatları maalesef geri çevirdiler. Avukatlarımız kardeşimle görüşme fırsatı bulamadılar. Polis ifadesinden sonra mahkemeye çıktığında da ne yazık ki seçili avukatımız huzura alınmadı. 28 gün boyunca kendisinden haber alamadığımız kardeşim Selahattin'in işkence, kötü muamele ve baskı altında bazı ifadeler imzalatıldığı duyumunu aldık. Hukuka, usule, kanuna ve vicdana aykırı bir şekilde alınan ifadelerin masum insanları karalamak için kullanılacağı endişesi taşıyorum. "

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Gülen: Avukatı görüştürülmedi, kardeşime işkence... Sonraki Haber >>

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

1.500 Kırgız BM yetkililerine seslendi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Sapat mezunları kaçırılan Orhan İnandı için ABD'de protesto düzenledi

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı’nın kaçırılması Kırgızistan Parlamentosu gündeminde

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Orhan İnandı için Kırgızistan ayakta

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:38:43