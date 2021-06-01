Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Gülen: İade yok, kardeşim mahkeme kararına rağmen kaçırıldı /01 Haziran 2021 08:58

Kemal Gülen: İade yok, kardeşim mahkeme kararına rağmen kaçırıldı

MİT’in operasyonuyla Kenya’da kaçırılarak Türkiye’ye getirilen öğretmen Selahaddin Gülen’in ‘resmi görüşmeler sonrası iade edildiği’ iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Selahattin Gülen'in ağabeyi Kemal Gülen yaptığı açıklamada, kardeşinin lehte mahkeme kararı olmasına karşın MİT tarafından illegal yollarla kaçırıldığını belirtti.

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Kenya'da 3 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan öğretmen Selahattin Gülen'in, MİT tarafından kaçırılıp Türkiye'ye getirildiği kesinleşti. Türkiye tarafından yapılan Gülen'in resmi görüşmeler sonrası iade edildiğine dair açıklamaların ise doğru olmadığı ortaya çıktı. 

İddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kemal Gülen, “Sözüm ona bazı gazetecilerin dediği gibi Selahattin Gülen resmi görüşmeler sonucu iade edilmedi. Kenya Yüksek Mahkemesinin İADE EDİLMEME kararına rağmen, resmi bir kurumdan çıktıktan sonra, kimliği belirsiz kişiler tarafından, gözleri bağlanarak bir araca konuldu ve götürüldü. Kardeşim Selahattin Gülen bir öğretmendir. Muhterem Hocaefendiye akraba olmanın şerefini taşımaktadır. Malı mülkü yoktur. Ortalama bir öğretmen kadar geliri vardır. Hayatını helal kazanıp yaşamaya çalışır. Ne kazancına haram karıştı ne iffetine çamur bulaştı.” ifadelerini kullandı.

3 MAYIS’TA KAÇIRILDI

Selahaddin Gülen, 3 Mayıs’ta MİT’in karanlık bir operasyonuyla öğretmenlik yaptığı Kenya’da kaçırılmış ve kendisinden günlerce haber alınamamıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ‘çok önemli bir ismi’ yakaladıklarını söylemişti. Söz konusu ismin Kenya’da öğretmenlik yapan Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yeğeni Selahaddin Gülen olduğu ortaya çıktı.

Yandaş medyaya yansıyan haberlerde Selahaddin Gülen’in nerede, ne zaman, nasıl yakalandığına dair tek bir açıklama yok. Gülen’in sade bir öğretmen olduğu bilgisi de özellikle gizleniyor. 3 Mayıs’ta kaçırılan Gülen’in günlerdir nerede tutulduğu da bilinmiyor. Elleri kelepçeli fotoğrafı paylaşılan Gülen’in tek suçu Fethullah Gülen’in yeğeni olması. Bugüne kadar Hocaefendi'nin 84 akrabası hakkında soruşturma açıldı.
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