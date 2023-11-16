Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu ofis tuttu! Çalışmalara başladı... /16 Kasım 2023 11:15

Kemal Kılıçdaroğlu ofis tuttu! Çalışmalara başladı...

CHP'nin uzun yıllar Genel Başkanlığını yapan Kemal Kılıçdaroğlu, veda ettiği görevinin ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti

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Ankara'da, iddiaya göre Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan ofisin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek süreçte parti çalışmalarını yönlendirmek için kullanılacağı düşünülüyor. Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun ofisi, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ofislerine komşu bir konumda bulunuyor.

Söz konusu habere göre, Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisine, salı günü itibariyle milletvekilleri, eski parti yöneticileri ve partililer tarafından ziyaretler yapıldı

Ofisin kuruluş amacıyla ilgili yapılan iddialara göre, Kılıçdaroğlu'nun bu mekanı, bir vakıf veya enstitü oluşturmak amacıyla kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bu vakıf veya enstitünün, parti politikalarını desteklemek ve araştırmalar yapmak için bir platform olarak hizmet verebileceği ifade ediliyor.
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