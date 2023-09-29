Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu: 'Saray, AİHM kararlarını da uygulamıyor' /29 Eylül 2023 19:53

Kemal Kılıçdaroğlu: 'Saray, AİHM kararlarını da uygulamıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmamasına ilişkin açıklama yaptı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"SARAY AİHM KARARLARINI DA YERİNE GETİRMİYOR"

İktidarın AİHM kararlarını uygulamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, “Türkiye’yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim” arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak “ben anayasayı tanımıyorum” diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca "Bakmayın “dik durma, boyun eğmeme” yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır" diye yazdı.
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