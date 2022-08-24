Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'yürüyüş' kararı

'Adalet Yürüyüşü' ile bir dönem gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu defa da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Afyonkarahisar’da yürüyüş yapacağı açıklandı.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında CHP Gençlik Kolları ile birlikte yarın saat 23.00’te başlayacak ve 15 kilometre devam edecek yürüyüşle Kocatepe’ye gidecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında CHP Gençlik Kolları ile birlikte yarın saat 23.00’te başlayacak ve 15 kilometre devam edecek yürüyüşle Kocatepe’ye gidecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılında Afyonkarahisar’da yürüyüş yapacak. Yürüyüş ile ilgili bilgi veren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, şu açıklamayı yaptı:“Bu sene Zafer Bayramı’nın 100. yılı. Bu zafer, Cumhuriyet’in müjdecisi olduğu için tarihimizde çok önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra, Anadolu insanının vatanı ve bağımsızlığı için canını ortaya koymaktan çekinmeyeceğinin, yokluk içinde bile kanının son damlasına kadar mücadele edeceğinin bir göstergesidir. Biz Cumhuriyetin genç nesilleri olarak atalarımızın bize bıraktığı bu mirasın farkındayız. Bu sebeple Türkiye’nin her yerinden gelecek olan binlerce genç arkadaşımızla Afyonkarahisar’da buluşarak Kocatepe’ye çıkacak ve o büyük günü yeniden hatırlatacağız.Programa; Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Kendisi, 100. yılı olması sebebiyle bu seneki törenlerde özellikle yer almak istedi. 25 Ağustos gecesi saat 23.00’da Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde toplanarak 15 kilometrelik dağ yolundan Kocatepe’ye yürüyeceğiz. Yol boyunca Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bizimle birlikte olacak.Yürüyüşün ardından şafak saatlerinde 300 genç arkadaşımız, Kocatepe Anıtı’nda, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını oluşturacak. Bu imza ülkemizin dört bir tarafından gelerek toplanan gençlerimizin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnet ve bağlılığının simgesi olacaktır. Bu imza Ulu Önderimizin bizlere emanet ettiği ülkemize ilelebet sahip çıkacağımızın teminatı olacaktır.