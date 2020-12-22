Samanyolu Haber /Ekonomi / "Kendine yeten 7 ülkeden biriydik lafı dolanıp duruyor" /22 Aralık 2020 13:26

"Kendine yeten 7 ülkeden biriydik lafı dolanıp duruyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik" sözünün 'dolandırılıp durduğunu' belirterek, "Bakın bu bir efsaneden ibarettir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. Zaten olması da gerekmez." dedi.

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HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Pakdemirli, “Peki giderek tarım ürünlerinde daha fazla dışa bağımlı bir hale mi geliyoruz?” Sorusuna, “Nagehan Hanım Hollanda tarım konusunda örnek verilir değil mi? Küçücük ülke ama 17 milyar Dolar Tarımsal GSMH’sı var. Ama Hollanda çok büyük bir ithalatçıdır aynı zamanda. Siz hiç Hollanda muhalefetinin ‘Vay tarımda bu kadar ithalat yaptın’ diyerek siyaset ürettiğini gördünüz mü? Halbuki 'Biz de dünyada kendi kendimize yeten 7 ülkeden biriydik' diye bir laf dolanıp duruyor, bakın bu bir efsaneden ibarettir. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey olmadı ve şu anda da yok. Zaten olması da gerekmez. Türkiye ithalat da yapan ama buna karşılık net ihracat fazlası veren bir ülke. Bu yıl cumhuriyet tarihinde en büyük fazlayı verdik. 18,7 milyar ihracat yaptık, 12,5 milyar ithalat.” yanıtını verdi.

Pakdemirli, "Trakya tarafında boş duran, ekilmemiş arazi yok. Ekilmeyen araziler Orta Anadolu’da kuru tarım arazileri. Çoğu terk edilmiş alanlar. Sulu tarım olan her yerde tarım yapılıyor. Pandemi döneminde hazine arazilerini de tarıma açtık Nagehan Hanım. Hazine arazilerinde de su problemi olmayan alanlarda tarım yapılıyor." diye konuştu. 
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