İmam-hatip lisesinden arkadaşı olur!

Bitlis'de Van Gölü'nün kıyısında inşâ edilen Ahlat Sarayı'nın ihalesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam-hatip lisesinden arkadaşı olan Hasan Gürsoy’a ait şirketi verildiği ortaya çıktı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mini sarayının inşası devam ediyor.





Saray inşaatı Hasan Gürsoy’un yönetim kurulu başkanı olduğu Gürsoy Grup’a bağlı Güryapı Taahhüt Şirketi tarafından yapılıyor.





10 dönümlük arazi üzerine yapılacak ve 1.071 metrekarelik kapalı alanı olacak saray için 30 milyon TL harcanacak.





AYM KARARINA RAĞMEN VAN GÖLÜ’NE DOLGU





Saray projesine dair önceki aylarda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararı olmasına rağmen bölgede inşaat durdurulmadı.





Uydu görüntülerinde Van Gölü’nün kıyı bölgesine dolgu alan ve yeni yollar yapıldığı görüldü. Köşk’ün yapıldığı alanın ise daha önce tarım arazisi olarak kullanılıyordu.





ÇAMLICA CAMİİ’Nİ İNŞÂ EDEN ŞİRKET: GÜRSOY GRUP





Gürsoy Grup, Çamlıca Camii inşaatının haricinde Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Camii, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon ihalelerini üstlenen şirket olarak biliniyor.





Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonu da Hasan Gürsoy'a (sağda) ait Gürsoy Grup tarafından yapıldı.





Erdoğan'ın en az 10 köşk ve sarayı kullandığı biliniyor. Erdoğan’ın Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü ve Atatürk Orman Çiftliği üzerine inşâ edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı kullanıyor.





Birgün'ün haberine göre Ahlat Sarayı ve Okluk’ta bulunan Yazlık Saray’ın inşaatı tamamlandığında ise bu sayı 12’ye çıkacak.