[FLAŞ] Ordu muhtıra verdi, o isim istifa etti!





Bolivya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Williams Kaliman, ordu adına okuduğu muhtıra ile Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasını istedi.





SİLAHLI KUVVETLER: İSTİFA ETMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ





Muhtırada şu ifadeler yer aldı: "Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine sebep olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz."





Bolivya Devlet Başkanı Morales'e yakınlığı ile bilinen Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman bugün bir muhtıra yayımladı. Kaliman'ın muhtırayı okuduğu anları televizyonlar naklen yayınladı. Ordunun muhtırasından kısa süre sonra Morales istifa etti.





DARBECİ ASKERLER İSTİFA EDEN MORALES'İ TUTUKLADI





Ordunun verdiği muhtıranın akabinde Morales devlet başkanlığı görevinden istifa ettiğini şu sözlerle açıkladı: ""Barış için ve evleri yakılan destekçilerime, ekibime ve aileme yönelik daha fazla şiddet uygulanmasını engellemek için istifa ediyorum. Muhalefet liderler Camacho ve Mesa’yı bu şiddeti durdurmaya çağırmak istiyorum."





Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin oy sayımına yönelik haftalardır düzenlenen gösterilerde üç şehirde polis dün protestocuların safına geçmişti.

Darbeci komutanların emriyle Morales'in tutuklanmasına karar verildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda bir askerin kutlama yapan göstericilerin yanına giderek, "Ordunun emriyle Morales'i tutuklamaya geldim." dediği ve bunun üzerine kitlenin askeri alkışladığı görülüyor.



Cuma günü başşehir La Paz'da düzenlenen protesto eylemlerinde polis de göstericilerle beraber yürüdü. Gelişme "güvenlik güçleri Devlet Başkanı Morales'e verdikleri desteği çekti" şeklinde yorumlandı.

MORALES PROTESTOCULARI DARBECİLİKLE İTHAM ETMİŞTİ

Devlet Başkanı Morales, yaşananları "bir darbe" diye nitelendirirken destekçilerini yaşananlara karşı durmaya çağırdı.

Bugüne kadar yanlış bir şey yapmadığını ve istifa etmeyeceğini söyleyen Morales, "Demokrasiyi savunduklarını söylüyorlar, fakat bir diktatörlükteymişçesine davranıyorlar." dedi.

Ülkenin dışişleri bakanlığı da yaptığı açıklamada, sivil radikal gruplar tarafından 'bir darbenin' yapıldığını, polisin 'toplumun ve devlet kurumlarının güvenliği işlevlerini içeren anayasal görevini terk ettiğini' ifade etti.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da halkın protestoları devam ederken bugün ordu yönetime doğrudan müdahale etti.