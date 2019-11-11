Havuz yazarından çarpıcı iddia

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugün yayımlanan makalesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında çarpıcı bir iddiayı yer verdi.





AKP'nin ihale rüşvetleri ile kurduğu medya havuzunun amiral gemisi Sabah'ın yazarı Yavuz Donat'ın kitabında geçen bir hatıra Ertuğrul Özkök'ün dikkatinden kaçmadı.







Sabah yazarı Yavuz Donat, "Off the Record" ismini verdiği kitabında Çelik'in kendilerine bir şişe kırmızı şarap ısmarladığını aktardı.





DENİZ BAYKAL, YAVUZ DONAT VE ASLI AYDINTAŞBAŞ AYNI MASADA İKEN...





Donat'ın kitabından bir bölümü iktibas eden Özkök, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski lideri Deniz Baykal, gazeteciler Yavuz Donat ve Aslı Aydıntaşbaş’ın bulunduğu masaya bir şişe kırmızı şarap yolladığını belirtti.





Ertuğrul Özkök'ün makalesinin ilgili bölümü şöyle:





"Olay Ankara’da Beymen'in üzerindeki bir restoranda geçiyor.

Masada bir siyasetçi ve iki gazeteci var.

Siyasetçi Deniz Baykal...

Yanındakiler de Sabah gazetesinin iki mensubu...

Yavuz Donat ve Aslı Aydıntaşbaş...

Biraz sonra bir garson yanlarına yaklaşır ve 'Bunu size yan masadan gönderdiler' der...

Garsonun elinde iyi bir şişe kırmızı şarap vardır.

Kim gönderdi diye bakarlar...

Biraz ilerideki masada Ak Parti milletvekili Ömer Çelik’i görürler.

Elindeki kadehle onları selamlamaktadır.

Ancak masalarında açılmış bir şişe şarap vardır.

Ömer Çelik'e 'Bu şişeyi saklayın, bir dahaki sefere birlikte içeriz' derler...

Yavuz Donat yeni çıkan kitabı 'Off the Record'da bu jesti şu cümlelerle anlatır:

Aramızda Ömer Çelik’in davranışının ne kadar zarif olduğunu konuştuk..."