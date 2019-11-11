İstanbul'da ekmeğe zam geliyor

Fırıncıların İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) sundukları ekmek zammı talebi komisyonda görüşülmek üzere kabul edildi.





5 kişiden oluşan komisyon zam talebini bu hafta masaya yatıracak.





Yeni yıla girmeden İstanbul’da satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1,25 TL’den 1,40 TL’ye, 250 gram ekmeğin 1,50 TL’den 1,75 TL’ye çıkması bekleniyor.





DAHA ÖNCEKİ ZAM TALEBİ KOMİSYONDAN DÖNDÜ





Elektrik ve doğalgaza gelen son zamlarla maliyetleri daha da katlanan fırıncılar, ekmekteki zam taleplerini belli aralıklarla yineliyorlardı. Ancak talepler komisyon tarafından reddediliyordu.





İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, İTO’ya yeniden sundukları zam taleplerinin geçen ay kabul edildiğini, yeni yıla girmeden ekmeğin zamlanmasını beklediklerini söyledi.





İSTANBUL'DA 250 GRAM EKMEK 1,50 TL





Zam kabul edilse dahi 2020 ilkbaharında ikinci bir zam talebinde bulunacaklarını kaydeden Demir, “Ekmek fiyatları 42 ay aradan sonra 1,50 TL’ye çıkmıştı. Aşağı yukarı bir senedir de bu seviyede. Yeni yılla birlikte işçilik maliyetleri artacak. Un ve elektrik gibi önemli girdilerimizde anormal bir artış yaşanmazsa yeni fiyatları 2020 ilkbaharına kadar götürürüz, sonrasında ikinci bir zam talebimiz olabilir.” dedi.









