Farklı ülkelerde devam eden protestoların ortak noktaları var mı?

Eşitsizlik

Protestocuların çoğu, uzun süredir ülkelerinde refaha erişim imkanlarından dışlandıklarını hisseden insanlar. Bu ülkelerin bazılarında, temel ihtiyaçlara yapılan son zamlar bardağı taşıran son damla oldu.

Ekvador'da bu ay başlayan protestoları tetikleyen, IMF'nin kemer sıkma politikaları sonucu hükümetin on yıllardır verdiği petrol sübvansiyonlarını sonlandırma kararıydı.

Bunun sonucunda petrol fiyatlarına büyük bir zam geldi. Pek çok kişinin bütçesi sarsıldı.





Yerli gruplar bunun sonucunda kamu taşımacılığı ve gıda fiyatlarında artış yaşanabileceğinden, yerli topluluklarının bundan en fazla etkilenecek grup olmasından endişe duydu.





Protestocular kemer sıkma politikalarının sonlanması ve petrol sübvansiyonunun geri gelmesi için otoyollara barikatlar kurdu, parlamentoyu bastı, polisle çatıştı.





Günler süren kitlesel protestoların ardından hükümet geri adım attı ve kemer sıkma politikalarına son verdi.





Şili'deki protestoların kıvılcımını ise toplu taşıma zammı çaktı. Metro ve otobüslere zam yapan hükümet bunun nedeni olarak artan enerji maliyeti ve para birimlerinin değer kaybetmesine işaret etse de protestocular amacın yoksullara verilen desteği azaltmak olduğunu savunarak sokağa çıktı.





Cuma günü göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşanırken Devlet Başkanı Sebastian Pinera lüks bir İtalyan restoranında yemek yerken görüntülendi. Bu, Şili'nin siyasi eliti ve halkı arasındaki tezatın ve uçurumun bir sembolüne dönüştü.





Şili Latin Amerika'nın en zengin ülkelerinden biri olsa da aynı zamanda gelir adaletsizliğinin en yoğun olduğu ülkeler arasında yer alıyor.





Şili, 36 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) içinde gelir dağılımının en adaletsiz olduğu ülke.





Ekvador'daki gibi Şili'de de hükümet geri adım attı ve protestoları sonlandırmak için zammı geri aldı. Ama protestocular ülkeye dair diğer şikayetlerini de dile getirerek sokaklarda kalmaya devam etti.



