Samanyolu Haber /Dünya / Kerbela'da türbe çöktü, ölü ve yaralılar var /22 Ağustos 2022 09:36

Kerbela'da türbe çöktü, ölü ve yaralılar var

Irak’ın Kerbela kentinde Şii vatandaşlarca kutsal kabul edilen mekanlardan Kattarat’ül İmam Ali türbesinde meydana gelen göçük sonucu biri kadın en az dört kişi hayatını kaybetti.

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Euronews'in haberine göre, Kurtarma görevlileri, göçük sonrası enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

Sivil Savunma Sözcüsü Nawas Sabah Şakir, altı ila sekiz hacı adayının daha türbenin enkazı altında sıkıştığını söyledi.

Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen felaketin ardından üç çocuğun kurtarıldığını belirten acil servis yetkilileri, çocukların "durumlarının iyi" olduğunu ve bir hastanede gözetim altında tutuldukları bilgisini verdi.

Devlet haber ajansı INA, gece boyunca çalışan kurtarma ekiplerinin enkazdaki boşluklarda mahsur kalanların bazı kişilere oksijen, yiyecek ve su sağlamayı başardığını aktardı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 'kahraman' kurtarma görevlilerine "mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için tüm imkanlarını seferber etmeleri" çağrısında bulundu.

Kum tepeleri ve kayaların türbe binasının üzerine çöktüğünü söyleyen Sivil Savunma yetkilisi Şakir, ancak çöküntünün asıl olarak nemden kaynaklandığını dile getirdi.

INA'nın sivil savunma görevlilerine dayandırarak aktardığı haberde kayalar ve kum, türbenin bitişiğindeki toprak setin doyması nedeniyle kaymaya başladığı belirtildi.

Haberin devamında, bu durumun, binanın yaklaşık yüzde 30'unun çökmesine yol açtığı belirtildi.
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