Keşke başka yolu olsaydı...

Dünyanın en büyük iki uçak imalatçısından biri olan Boeing 12 binden fazla çalışanı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.





Şirket 6 bin 770 kişinin iş akdinin feshedileceğini, 5 bin 220 kişinin de gönüllü tazminat paketini alıp, ayrılacağını belirtti.





Boeing geçen ay küresel iş gücünün yüzde 10'unu, kabaca 16 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurmuştu.





Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Dave Calhoun, "Keşke başka bir yol olsaydı." diye konuştu.





Şirket, iki kazanın ardından 737 Max modelinin uçamaması nedeniyle zaten krizdeydi ve Koronavirüs'ün etkisiyle daha da zor günler yaşamaya başladı.