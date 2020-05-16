Samanyolu Haber /Ekonomi / İki kişiden biri işsiz kalacak! /16 Mayıs 2020 20:53

İki kişiden biri işsiz kalacak!

Korona salgınında havacılık devleri birer bire havlu atıyor. Air Canada, 20 bin kişiyi işten çıkaracak.

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Kanada'nın en büyük hava yolu şirketi Air Canada 20 bin personelini işten çıkaracağını açıkladı. 

Toplam 38 bin personeli bulunan şirket tenkisat kararına yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını karara gerekçe olarak gösterdi.

İşten çıkarmalar için tarih 7 Haziran olarak belirlendi.

Havayolu şirketi, salgın yüzünden getirilen seyahat kısıtlamaları sebebiyle tarifeli uçuşlarını yüzde 95 azaltmak mecburiyetinde kaldı. 

Yalnızca beş uluslararası havalimanına sefer düzenleyen şirket 200 uçağını yere indirmişti.

HAVACILIK TARİHİNİN EN KARANLIK DÖNEMİ

Korona Krizi'nin 11 Eylül 2001 saldırılarından ve 2008 mali krizinden daha kötü olduğunu kaydeden Aid Canada Genel Müdürü Calin Rovinescu "Ticari havacılığın en karanlık dönemini yaşıyoruz." dedi.

Şirket mart ayında maliyetleri azaltmak amacıyla personelinin yarısının işine son verileceğini açıklamış, nisan ayında hükûmetin destek programı ile 16 bin 500 personeli yeniden işe almıştı.

Air Canada yılın ilk çeyreğinde 1,05 milyar Kanada Doları (yaklaşık 5 milyar Türk Lirası) zarar ettiğini açıkladı. 

Şirket 2019 yılının aynı döneminde 345 milyon Kanada Doları kar etmişti. 
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