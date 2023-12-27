Samanyolu Haber /Gündem / KHK’ların iptali için kanun teklifi /27 Aralık 2023 01:21

KHK’ların iptali için kanun teklifi

Gergerlioğlu 300 bin kişinin hayatını karartan KHK'ların kaldırılması için verdiği kanun teklifinin gerekçisini açıklarken, "Anayasa'ya aykırı şekilde çıkarılan KHK'lar büyük bir enkaz oluşturdu. Büyük bir felaket var ortada bir şekilde halledilmesi gerekiyor" dedi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz sonrası çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 300 bin insanın hayatını kararttı. İşlerini kaybeden devlet görevlilerinin büyük bir çoğunluğu KHK’lar yüzünden özel sektör tarafından da istihdam edilmedi.

Yüzbinlerce insan yurtlarını terk ederek başka ülkelere göç etti. DEM Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşanan insanlık dramına ‘dur’ demek için harekete geçti.

Gergerlioğlu, KHK’ların kaldırılması için bugün kanun teklifi verdi.

Gergerlioğlu, verdiği kanun teklifinin gerekçesini de TBMM Genel Kurulda anlattı.

Teklife evet oyu verilmesi gerektiğini belirten Gergerioğlu, “Anayasa’ya aykırı şekilde çıkarılan KHK’lar büyük bir enkaz oluşturdu. Büyük bir felaket var ortada bir şekilde halledilmesi gerekiyor. Ve adım atılmıyor. 7 Yılda 300 bin kişi atıldı. Milyonlarca insan şuan da her türlü zorbalıkla karşı karşıyalar. OHAL döneminde çıkarılan KHK’lar nasıl olağan yasalar haline geliyor? Bu kabul edilemez” dedi.
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