KHK’lı doktor, önlüğünü Kılıçdaroğlu’na verdi: Almanya’da Hans’ı Helga’yı tedavi edeceğim

Tokat’ta Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı toplantıya KHK’lı genç bir doktorun yaptığı konuşma damga vurdu. İç Hastalıkları asistanı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen genç doktor, ‘‘Türkiye derecesiyle 66. Olarak Hacettepe Tıp Fakültesi’ne girdim. Vatandaşların vergisiyle okudum. İşten atıldım. Şimdi Almanya’da Hans’ı, Helga’yı tedavi etmeye gidiyorum.’’ dedi.







Tokat’ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlik Buluşmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını ve taleplerini dinleyerek cevaplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na KHK’lı genç bir doktor önlüğünü verdi.





”BU ÖNLÜKTE VATANDAŞLARIN VERGİSİ VAR”



Türkiye 66.’sı olarak girdiği Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu ve 2,5 yıl İç Hastalıkları asistanlığı yaptıktan sonra KHK ile ihraç edildiğini söyleyen genç doktor, ‘‘Pandemi döneminde çalıştım koronavirüse yakalandım. Devletin ambulansını bile kullanmadım parasını verip özel ambulans tuttum ki çok fazla hasta var onlar mağdur olmasınlar diye. Şimdi işimden ihraç edildim. Almanca çalışıyorum, Almanya’ya gitmek istiyorum. Ben buraya doktor önlüğümü getirdim size bunu vermek istiyorum. Bu önlükte annemin, babamın, benim emeğim var. Vatandaşların vergisiyle yapılan okulda okudum bu önlükte vatandaşların vergisi var. Ahmet amcanın, Hasan amcanın verdiği vergiyle okudum ama ben Almanya’ya gitmeye çalışıyorum orada Hans’ı Helga’yı tedavi edeceğim. İşim yok, işten atıldım, ben ceza almadım. Yurtdışı yasağım yoktu, yurtdışına gidebilirdim ama gitmedim. Ben masumum dedim kaldım yargılandım. Benim gençliğimin 2 yılı mahkeme koridorlarında geçti. Kaçmadım, bırakmadım memleketimi ama artık gidiyorum.’’







”CEZA ALANLARI BİR TARAFA BIRAKIRSAK AKP YARGISINI TANIMIŞ OLURUZ”

KHK ile görevden alınanlardan yalnızca haklarında mahkûmiyet kararı bulunmayanların görevlerine iade edeceklerini açıklayan Kılıçdaroğlu’nu eleştiren genç doktor konuşmasına şöyle sürdürdü:







‘‘Sizden istediğim sadece ceza almamış olanları değil ceza alanların da hakkının korunması lazım. Ceza alanları bir tarafa bırakırsak AKP yargısını tanımış oluruz. Cezaevinden binlerce kişi işkenceden geçti, benim tanıdıklarım da var. Tecavüze uğrayan insanlar oldu. Anneler memelerindeki sütü lavaboya sağmak durumunda kaldı.’’





”KHK’LI BİRİNDEN ZEYTİNYAĞI ALDIĞI İÇİN ARKADAŞIM GÖZALTINA ALINDI”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla 59 ilde gerçekleştirilen nefret operasyonlarında 742 kişinin gözaltını hatırlatan genç doktor şunları söyledi:







‘‘Daha geçen gün 750 insan sırf hapishanedeki insanlara yardım ediyorlar diye gözaltına alındı. Bunlardan biri de benim arkadaşım. Suçu ne biliyor musunuz sayın genel başkanım, KHK’lı birinden zeytin yağını satın almak. Hakkımda soruşturma yapanlar adamların imzası yok. Hakkımı helal etmiyorum.’’





DOKTOR ÖNLÜĞÜNÜ KILIÇDAROĞLU’NA VERDİ

Genç doktorun konuşması salonda bulunan diğer katılımcılar tarafından uzun süre alkışlanırken KHK’lı doktor yanında getirdiği önlüğü Kılıçdaroğlu’na verdi.

