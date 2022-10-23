Europol'den Avrupa için 'kokain' uyarısı

Europol İletişim Direktörü Ja Op Gen Ooorth, çeşitli organize suç şebekelerinin düşünülenden daha iyi bir şekilde organize olduğunu ve şiddete gözle görülür şekilde daha fazla başvurduğunu belirtti. Euronews’te yer alan habere göre, Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlediği basın toplantısında konuşan İletişim Şefi, “Son dört yılda Batı Avrupa’da her yıl rekor miktarda kokain ele geçirildi. 2021’de en az 240 ton kokaine el konuldu. Yani piyasada çok fazla kokain var.” dedi.







YILLIK 5,7 MİLYAR EUROLUK GELİR

Kokain kaçakçılığının Avrupa’da yılda 5,7 milyar euro gelir yarattığını belirten Europol, mayıs ayında yayınladığı raporunda kokain ve metamfetamin kaçakçılığının kıta genelinde ‘şiddeti körüklediğini ve pazarın hızla büyüdüğünü’ belirtmişti.







Europol ile İspanyol güvenlik güçlerinin ortak çalışması sonrası ülkede büyük bir uyuşturucu şebekesine darbe vurulmuştu. Çoğunlukla Suriye’den geldiği belirtilen kişiler tarafından yönetilen örgütün kokain ve esrar satışı sayesinde yılda yaklaşık 300 milyon euro kara para akladığı tahmin ediliyor.





AVRUPA VE ABD’YE TAŞINAN KOKAİN MİKTARI ARTTI

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin son raporuna göre dünyanın en büyük kokain üreticisi, konumundaki Kolombiya’da 2021’de 204 bin hektar koka tarlası tespit edildi. Bu alanın 2020’ye kıyasla yüzde 43 oranında arttığı raporun vurguladığı konuların başında geliyor. Kolombiya’nın ardından Peru ve Bolivya’da da kokain üretiminin hızla arttığının altı çiziliyor.







Koka tarlalarının artması aynı zamanda kokain üretiminin de artması anlamına geliyor. Dünyanın en büyük kokain tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’ya taşınan kokain miktarı bin 10 tondan bin 400 tona yükseldi. Birleşmiş Milletler, koka ekimi ve üretimindeki artışı temel olarak “bölgesel kırılganlık”, “artan küresel talep” ve bu ticaretten kazanç sağlayan “silahlı aktörlerin varlığına” bağlıyor.