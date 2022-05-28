KHK’lı Nagehan Yüksel cezaevinden yazdı: ‘Evlatlarımız hukuksuzların hem şahidi hem de mağduru’

6 yıldır çocuklarıyla birlikte cezaevi yollarında olduğunu söyleyen Yüksel, “Beni biliyorsunuz. Eskişehir’e geldiğinizde başınızı epeyce ağrıtmıştık. Üç çocukla 6 yıldır eşim için cezaevi yollarındaydım. Cezamın onanmasıyla çocuklar ortada kaldı. Eşimin çıkmasına daha var. Bu çocuklar baba yolu gözlerken 6,5 yıl da anne yolu gözleyecek. Ve toplamda bizim ömrümüzden 14 yıl gitmiş olacak. İnanın vekilim kendi adıma artık bir şey düşünüp isteyemiyorum. Fakat evlatlarımız tüm bu hukuksuzların hem en yakın şahidi hem de en mağdurları oldular.” ifadelerini kullandı.Bold Medya’dan Sevinç Özarslan’ıngöre, en son Eskişehir İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Nagehan Yüksel’in 5, 9 ve 13 yaşlarında üç çocuğu bulunuyor. Çocuklardan Yiğit Yusuf (5) teyzesinin, Selçuk Burak (9) ve Reyhan (13) ise anneannesinin yanında kalıyor. Nagehan Yüksel’in eşi, KHK’lı sınıf öğretmeni Ufuk Yüksel de 5,5 yıldır Eskişehir Cezaevinde tutuklu.Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığı koğuştaki kadınları sosyolog gözüyle incelediğini söyleyen Yüksel, “En çok zoruma giden kadınların umutlarını yitirmiş olmaları. Geleceğe, güzel günlerinin geleceğine dair hayallerinin olmaması. En ufak bir umut ışığına o kadar çok ihtiyaç var ki…” dedi.Yüksel mektubunun sonunda çocukların hayallerini 4 duvar arasında kurmadığı, dondurma için haftalarca beklemediği, her mazgal sesinde korkup irkilmediği, rahatça nefes aldığı, gülüşlerin yürekten olduğu özgür güzel günler temennisinde bulundu.