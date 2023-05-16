Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı öğretmenin anne ve babası açık görüş yolunda vefat etti, eşi de ağır yaralandı /16 Mayıs 2023 08:57

KHK’lı öğretmenin anne ve babası açık görüş yolunda vefat etti, eşi de ağır yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay Antakya T Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale Cezaevi’ne sevk edilen KHK’lı sınıf öğretmeni Uğur Karahanlı’nın annesi ve babası açık görüşe giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat ederken eşi ağır yaralandı.

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Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, KHK’lı sınıf öğretmeni Uğur Karahanlı’nın annesi Gülsüm (59) ve babası Murat Karahanlı (64) açık görüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılan eşi Hatice Karahanlı ve çocukları Murat (10) ve Ömer (4) ve yeğeninin ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öğretmen Karahanlı 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen 7,8 şiddetindeki deprem nedeniyle Hatay Antakya T Tipi Cezaevi’nden Kırıkkale Cezaevi’ne sevk edilmişti.


Baba Murat Karahanlı

KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Niğde-Nevşehir karayolu Ağcaşar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 34 AE 555 plakalı otomobil şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel cemaat soruşturmaları kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Uğur Karahanlı’nın iki yıl önce tutuklandığı öğrenildi.

DEPREMDEN SONRA FARKLI BİR İLE SEVK EDİLDİ

Antakya T Tipi’de tutulan Uğur Karahanlı ve birçok mahpus, Kahramanmaraş depreminden sonra adli tutukluların çıkardığı isyan nedeniyle farklı illere sevk edilmişti. Ceza İnfaz Kanunu’na göre bir mahpusun ailesine yakın bir cezaevine sevk edilme hakkı bulunuyor.
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