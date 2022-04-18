Samanyolu Haber /Gündem / KHK TV Gergerlioğlu'nu cezaevine götüren sürecin belgeselini yaptı: Yaşamak direnmektir! /18 Nisan 2022 17:35

KHK TV Gergerlioğlu'nu cezaevine götüren sürecin belgeselini yaptı: Yaşamak direnmektir!

İnsan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, çıplak aramayı gündeme getirdikten sonra hedef gösterilmesiyle başlayan ve tahliyesine kadar süren 220 günlük süreç belgesel oldu. KHK TV’de yayınlanan belgesel kısa sürede binlerce kez izlendi. 44 dakikalık belgeselde farklı kesimlerden çok sayıda insanın görüşüne yer verildi.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine adını daha şimdiden altın harflerle yazdırdı. Anayasa ve hukukun ayaklar altına alındığı Gergerlioğlu davası, Türkiye’nin hem hukuk hem demokrasi hem de insan hakları ve özgürlükler konusunda nereye savrulduğunu göstermesi açısından örnek gösterilebilecek bir dosyaydı.
 
YARGITAY’DAN JET HIZIYLA ONAMA

Vekil olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir haber linki nedeniyle yargılandı. Vekil seçildi, yargılamanın durdurulması gerekiyordu ancak devam etti. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından jet hızıyla onaylandı. Meclis’in AYM’ye yapılan başvuruyu beklemesi gerekiyordu ancak beklemedi. Karar Meclis’te okunarak dokunulmazlığı düşürüldü.

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU’NA PUSU KURULDU

‘Adalet Nöbeti’ne başlayan Gergerlioğlu’na Meclis polisi tarafından pusu kuruldu. Göstermelik bir soruşturma ile Meclis’ten karga tulumba çıkarıldı. Son olarak 2 Nisan gecesi evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Tartaklanarak evden çıkarıldı. Hastaneye götürülmesi gerekirken cezaevine konuldu. Ardından anjiyo için yeniden hastaneye getirildi. Anjiyo sonrası hastaneden kaçırıldı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ‘vicdan, insaf, adalet’ talebi iktidar ve küçük ortağını çok rahatsız ediyordu. Sonuç olarak; ‘vicdan ve adalet’ çığlıkları Anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak susturulmuştu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun o süreçte yaşadıkları belgesel oldu. Belgeselde, Ömer Faruk Gergerlioğu’nun yanı bir çok farklı kesimden çok sayıda ismin görüşüne yer verildi. KHK TV’de yayınlanan belgeseli buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. 
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