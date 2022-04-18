KHK TV Gergerlioğlu'nu cezaevine götüren sürecin belgeselini yaptı: Yaşamak direnmektir!

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine adını daha şimdiden altın harflerle yazdırdı. Anayasa ve hukukun ayaklar altına alındığı Gergerlioğlu davası, Türkiye’nin hem hukuk hem demokrasi hem de insan hakları ve özgürlükler konusunda nereye savrulduğunu göstermesi açısından örnek gösterilebilecek bir dosyaydı.







YARGITAY’DAN JET HIZIYLA ONAMA





Vekil olmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı bir haber linki nedeniyle yargılandı. Vekil seçildi, yargılamanın durdurulması gerekiyordu ancak devam etti. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay tarafından jet hızıyla onaylandı. Meclis’in AYM’ye yapılan başvuruyu beklemesi gerekiyordu ancak beklemedi. Karar Meclis’te okunarak dokunulmazlığı düşürüldü.





ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU’NA PUSU KURULDU





‘Adalet Nöbeti’ne başlayan Gergerlioğlu’na Meclis polisi tarafından pusu kuruldu. Göstermelik bir soruşturma ile Meclis’ten karga tulumba çıkarıldı. Son olarak 2 Nisan gecesi evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Tartaklanarak evden çıkarıldı. Hastaneye götürülmesi gerekirken cezaevine konuldu. Ardından anjiyo için yeniden hastaneye getirildi. Anjiyo sonrası hastaneden kaçırıldı.





Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ‘vicdan, insaf, adalet’ talebi iktidar ve küçük ortağını çok rahatsız ediyordu. Sonuç olarak; ‘vicdan ve adalet’ çığlıkları Anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak susturulmuştu.



