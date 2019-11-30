KHK'lılar için yeni bir fırsat: Ret alan herkes göreve başlayacak

Somut deliller ve yargılama sonuçlarını dikkate almayan, kişilerin memur olmadan önce incelenmesine ve ‘uygunsuzluk’ durumunda memuriyete girişinin önüne geçilmesine imkan veren güvenlik soruşturması, AYM tarafından Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildi.





GÜVENLİK SORUŞTURMASI ANAYASA’YA AYKIRI

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre AYM, CHP’li milletvekillerinin başvurusu üzerine Şubat 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7070 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun’un altı maddesini iptal etti. AYM, aranacak şartlar arasına OHAL ile eklenen “Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış olmak” koşulunun Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptaline karar verdi.





BU YETKİ KÖTÜYE KULLANILABİLİR

Kararın gerekçesinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında özel bilgilerin alınması, kaydedilmesi ve saklanması, özel hayata saygı hakkına sınırlama olarak değerlendirildi. Kararda ayrıca, düzenlemenin kamu makamlarının tedbir uygulama ve özel hayatın gizliliğine müdahale sınırlarını açıkça göstermediği ifade edildi. Bu yetkinin kötüye kullanılabileceği de vurgulandı.





BAKANLIK SÖZLÜ SINAV YAPAMAYACAK

Yüksek Mahkeme, suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, yardım ve yataklık gibi suçlar ile terör suçlarından soruşturulanların avukatları hakkında da aynı suçlardan soruşturma bulunmasının müdafilikten men gerekçesi olmasını da Anayasa’ya aykırı buldu. AYM, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan cezaevinde olan kişilerin, başka bir suçla ilgili avukatı ile yaptığı görüşmelerin de kaydedilemeyeceğine hükmetti. Sağlık Bakanlığı’na personel alımı ve atamaların kendi bünyesindeki sözlü sınavla yapılması hükmü de iptal edildi.





ARTIK BÖYLE BİR UYGULAMA YAPILAMAYACAK

Hukukçu Kerem Altıparmak, AYM’nin kararlarının geriye doğru yürümediğini hatırlatarak, “Bu nedenle bugüne kadar güvenlik soruşturması yüzünden memur olamayanlardan itiraz etmeyenler için bu kararın bir önemi yok. Karar, güvenlik soruşturmasına takılan ve idare mahkemelerine itiraz edenleri ilgilendiriyor. Ayrıca bu günden itibaren böyle bir uygulama da yapılamayacak” dedi. Altıparmak, idare mahkemelerinin bugünden sonra itirazları görüşüp kabulü yönünde karar vermek zorunda olduğunu kaydetti.