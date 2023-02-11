Samanyolu Haber /Gündem / Kıbrıs'a kaçan müteahhit babasını suçladı /11 Şubat 2023 18:46

Kıbrıs'a kaçan müteahhit babasını suçladı

Adana’da yıkılan binaların arasında yer alan Hasan Alpargün Apartmanı'nın sahibi baba oğul depremin ilk günü Kıbrıs’a kaçmıştı. 33 yaşındaki Hasan Can Alpargün, ‘’Babamı ihbar ettim, sorumlu ben değilim‘’ dedi.

SHABER3.COM

Kahramanmaraş depremleri sonrasında Adana’da lüks ve güvenilir site olarak pazarlanıp, depremde kâğıt gibi yıkılan Alpargün Apartmanı'nın sahipleri baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün, deprem günü apar topar Kıbrıs’a kaçtı. Telefonunu kapatan baba Hasan Alpargün’e ulaşılamazken oğlu Hasan Can Alpargün konuştu.




Can Alpargün, ''Yakalanması için babamı ihbar ettim. Birlikte değiliz. Yıkılan bina ben 5 yaşındayken yapılmış olduğundan iddialar asılsız, sorumlu ben değilim. Binalarla ilgim yok'' iddiasında bulundu.



Panik halinde olduğu anlaşılan Can Alpargün, ''Ben çocukken yapılmış bir binadan nasıl sorumlu olabilirim?'' diye konuştu.

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki 14 katlı lüks Hasan Alpargün Apartmanı da depremde kâğıt gibi yıkılan binalar arasında yer aldı.

Yaklaşık 65 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle pazarlamıştı:

“Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kıbrıs'a kaçan müteahhit babasını suçladı Sonraki Haber >>

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

'Vatandaşın yolladığı yardım kolilerine AKP reklamı yapıştırıyorlar'

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Stefan Kuntz depremzedeler için Edeka'da kasiyerlik yaptı

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kabus gibi: İşte 7.7'lik depreme yakalanan ailenin çektiği o video

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Kurtarma ekibinin enkaz altında kaldığı anlar kamerada

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Hatay yıkıldı, Erzin'de tek enkaz ve can kaybı yok, peki sırrı ne?

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası 'yanardağ' paniği!

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Uydu görüntüleri yıkımın boyutunu böyle gözler önüne serdi

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Depremzedeler bakan Bekir Bozdağ'ı istifa sloganları ile yuhaladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Ahbap başkanı Haluk Levent yapılanları ve deprem bağışlarının nerelere harcanacağı açıkladı

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor

Deprem bölgesinden çocuk kaçırma haberleri geliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:57:55