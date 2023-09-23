Samanyolu Haber /Gündem / Kiev AB üyelik müzakerelerine başlıyor /23 Eylül 2023 09:28

Kiev AB üyelik müzakerelerine başlıyor

Kiev yönetimi önümüzdeki ay itibarıyla AB üyelik müzakerelerine başlıyor.

SHABER3.COM



SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA

Avrupa Komisyonu (AK), Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımına ilişkin müzakere sürecinin başlatılması konusunda Ekim ayında bir tavsiye kararı yayınlamayı planlıyor. AB liderleri ise bu tavsiye kararını büyük olasılıkla Aralık ayında yapılacak zirvede onaylaması bekleniyor.

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Avrupa Birliği AK'nin tavsiyelerini onaylarsa Ukrayna'nın, ülkeyi hukukun üstünlüğü ve ekonomik alan da dahil olmak üzere 30'dan fazla alanda AB mevzuatına uyumlu hale getirmek için uzun bir reform tamamlama sürecine başlaması gerekecek.

Bloomberg, AB'ye katılım sürecinin genellikle en az 10 yıl sürdüğünü belirtiyor. Şu anda AB üyeliğini elde etmek için hızlandırılmış bir prosedür bulunmuyor.

Ukrayna'nın AB'ye katılımıyla ilgili durum, Rusya ile devam eden silahlı çatışmanın yanı sıra, özellikle Batı Balkanlardaki devletlerden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, kısmen tanınan Kosova Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ) daha önce yapılan üyelik başvuruları nedeniyle daha da karmaşık hale geliyor.

20 Eylül'de Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'da Avrupa Birliği'ne katılım için gerekli reformlar açısından önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Öte yandan Devlet sistemindeki reformun devam eden çatışmalar nedeniyle karmaşıklaştığını da sözlerine ekledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ülkenin AB'ye katılması için 28 Şubat 2022'de başvuruda bulundu. 23 Haziran'da Kiev aday statüsü aldı. Avrupa Komisyonu, Ukraynalı yetkililere bir dizi yolsuzlukla mücadele ve yargı reformu gerçekleştirme çağrısında bulundu.
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