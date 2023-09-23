Ukrayna’ya çok sayıda mühimmat desteği

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Washington tarafından onaylanan yeni pakette "daha fazla top, daha fazla mühimmat, tanksavar silahları" yer alıyor.





Ukraynalı lider Vladimir Zelensky ile yaptığı toplantıda Biden, ülkesinin kış boyunca her ay ek Hawk ve diğer sistemlerin teslim edilmesi de dahil olmak üzere Kiev'e hava savunma tedarikini genişleteceğini söyledi.

Biden, önümüzdeki haftadan itibaren 31 adetlik ilk Amerikan Abrams tanklarının Ukrayna'ya ulaşacağına dair güvence verdi. İlk parti 10 araçtan oluşacak.





Pakette ayrıca AIM-9M füzeleri, HIMARS MLRS mühimmatı, Avenger uçaksavar füze sistemleri, dronesavar makineli tüfekler, 105 ve 155 mm topçu mühimmatı, TOW tanksavar füzeleri, Javelin ve AT-4 tanksavar füze sistemleri, küçük silahlar için 3 milyondan fazla mermi kartuşu, çeşitli yedek parçalar yer alıyor.





Daha önce Ukrayna için daha yeni bir versiyon olan M1A2'den 31 tank üretileceği konuşuluyordu, ancak bunların üretimi en az iki yıl süreceği için M1 Abrams tanklarının eski versiyonları M1A1'in Ukrayna'ya devredilmesine karar verildi.





Ukrayna'ya yapılacak Amerikan askeri yardımının 128 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor; diğer 197 milyon dolarlık yardım ise önceden tahsis edilen paketlerden gelecek. Böylece en son yapılacak yardım paketi, hava savunma sistemlerine yönelik mermiler ve misket bombaları da dahil 325 milyon doları buluyor. Son iki yılda ABD’nin doğrudan Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı 50 milyar dolara yaklaşırken, ABD’nin müttefikleriyle birlikte Kiev’e yaptıkları toplam askeri yardımın miktarı 140 milyar doları geçtiği belirtiliyor.