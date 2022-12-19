Samanyolu Haber /Dünya / Kiev’e İHA saldırısı /19 Aralık 2022 14:01

Kiev’e İHA saldırısı

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, sabahın erken saatlernde İHA sladırılarının olduğunu ve şehirde elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini verdi.

SHABER3.COM

samanyoluhaber.com- Ukrayna 

Resmi olarak Rusya’nın henüz kabullenmediği saldırılar, Başkent Kiev’de Geran-2 insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi.

Ukraynalı yetkililer Kiev'in hava sahasında 20 insansız hava aracından 15'inin vurulduğunu açıkladı. Ölü ya da yaralı olduğuna dair bir henüz bilgi yok.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Geran-2 kamikaze insansız araçlarının, Kiev’de konuşlandırılmış kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine rağmen, bazı kritik binalara çarptığı görülüyor.

Haliyle, Kiev bölgesinde saldırlar sonrası elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bazı kaynaklara göre Antonov şirketinin tesislerinin de bulunduğu kritik bazı tesislerin vurulduğu belirtiliyor. Görgü tanıklarının sosyal medyada yayınladığı görüntülerde saldırılar sonucu bazı binalarda güçlü yangınların çıktığını görülüyor.
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