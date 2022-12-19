Kiev’e İHA saldırısı

samanyoluhaber.com- Ukrayna







Resmi olarak Rusya’nın henüz kabullenmediği saldırılar, Başkent Kiev’de Geran-2 insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi.





Ukraynalı yetkililer Kiev'in hava sahasında 20 insansız hava aracından 15'inin vurulduğunu açıkladı. Ölü ya da yaralı olduğuna dair bir henüz bilgi yok.





Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Geran-2 kamikaze insansız araçlarının, Kiev’de konuşlandırılmış kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerine rağmen, bazı kritik binalara çarptığı görülüyor.





Haliyle, Kiev bölgesinde saldırlar sonrası elektrik kesintileri yaşanıyor.





Bazı kaynaklara göre Antonov şirketinin tesislerinin de bulunduğu kritik bazı tesislerin vurulduğu belirtiliyor. Görgü tanıklarının sosyal medyada yayınladığı görüntülerde saldırılar sonucu bazı binalarda güçlü yangınların çıktığını görülüyor.