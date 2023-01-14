Kiev ve Harkov’da yoğun patlamalar

Samanyoluhaber- Ukrayna







Patlamalar Ukrayna basınının aktardığına göre, başkent Kiev, Harkov ve Nikolayev bölgesindeki Oçakov kentlerinde yaşandı.







Sabah saatlerinde Kiev şehir sınırlarında en az 6 patlama oldu.

Kiev’e yakın Dinyeper nehrinin sol yakasında da patlamalar duyulduğu ancak hava alarmı yapılmadığı, Buça (Kiev bölgesi) ve Zaporojye bölgesinin Ukrayna tarafından kontrol edilen bölümünde de patlamalar meydana geldiği belirtildi.





Kiev Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksey Kuleba’ya göre, patlamaların ardından kritik altyapı tesislerinde yangın çıktı. Harkov’da bazı semtlerde elektrikler kesildiği ve şehir merkezinde metroların durduğu belirtiliyor.





Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, şehirde patlamalar olduğunu doğruladı. Açıklamasına göre altyapı tesisleri saldırıya uğradı. Bölgede hava alarmı verildi.