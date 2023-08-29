Kiev yönetimine yeni yolsuzluk suçlamaları

Euronews'te yer alan habere göre Ukrayna basınında yer alan haberlere göre savunma bakanlığı 2022 yılı sonbaharında kışlık asker üniformalarının tedariği için bir Türk şirketle antlaştı. Ancak, haberlerde bu üniformaların normal fiyatın nerdeyse üç misli fiyata satıldığı ileri sürüldü.



Gazeteciler, şirketinin sahipleri arasında Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin lideri olduğu partinin üyesi Gennadi Kassai'ın yeğeni Oleksandr Kassai olduğunu iddia etti.



Savunma Bakanı Reznikov suçlamaları reddederek, fiyatların Türkiye'deki üreticiler tarafından sunulan fiyatlarla aynı olduğunu belirtti.



Basın toplantısında "Herkesi bilgiye daha eleştirel ve sorumlu yaklaşmaya çağırıyorum çünkü bu bilgiler toplumu yanlış yönlendiriyor," ifadelerini kullanan Reznikov "Daha da kötüsü ortaklarımızı yanlış yönlendiriyor, çünkü dışarıdan bakıldığında bir felaket gibi görünüyor," diye ekledi.



Reznikov, tedarik antlaşmasının açık ihaleyle ve yasal bir şekilde yapıldığını söyledi.



Basının bu iddası, Rus işgalinin başlamasından bu yana, ordu malzemeleriyle bağlantılı Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı sarsan ikinci yolsuzluk skandalı.



Bu yıl başında basın, bakanlığın askerler için gıda ürünleri satın almak üzere imzaladığı bir sözleşmede olduğundan daha yüksek fiyatlar gösterildiğini ortaya çıkardı.



Bu suçlamanın ardından bir dizi üst düzey Ukraynalı yetkili görevlerinden alınmıştı.



O dönemde Bakan Reznikov, bakanlığının yolsuzlukla mücadele birimlerinin "görevlerinde başarısız olduklarını" itiraf etmişti.



Ağustos ayının başında Vladimir Zelenskiy ise, asker kaçaklarına yol açan sistemi yok etmek amacıyla, askere alımdan sorumlu tüm bölge müdürlerini görevden almıştı.



Rus işgalinden önce yolsuzluğun son derece yaygın olduğu Ukrayna'da yıl başından bu yana başka önemli vakalar da ortaya çıktı.