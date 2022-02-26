Samanyolu Haber /Dünya / Kiev'de büyük direniş, sokak sokak savunuyorlar /26 Şubat 2022 10:19

Kiev'de büyük direniş, sokak sokak savunuyorlar

Ukrayna - Rusya savaşında 3'üncü gününde bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte sıcak çatışmalar başkent Kiev sokaklarına taşındı. Kiev'in düşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylendi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 3'üncü gününde de çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, “An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var” denildi. Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

AFP'de yer alan bilgiye göre ise Ukrayna, Kiev'in ana caddesine yapılan Rus saldırısını geri püskürttü. Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Rusya, Kiev'deki Zafer Caddesi'ndeki askeri birliklerden birine saldırdı. Saldırı geri püskürtüldü" denildi.

Rus ordusuna ait tanklar parlamentonun 9 kilometre yakınına kadar geldi. Sabah saatlerinde şehrin kuzeyinden Kiev'e giren Rus tankları, yerel gazeteciler tarafından kameraya alındı.

AP haber ajansı, Kiev'in merkezindeki hükümet binaları çevresinde silah sesleri duyulduğunu bildiriyor. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklama Kiev'in düşmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylendi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

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