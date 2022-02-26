Samanyolu Haber /Ekonomi / Zam haberinin ardından Benzinde büyük kriz /26 Şubat 2022 10:16

Zam haberinin ardından Benzinde büyük kriz

Benzine ve motorine bu gece gelecek olan zammın ardından vatandaş soluğu akaryakıt istasyonlarında aldı.

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Benzinde büyük kriz. Zam haberinin ardından bir kötü haber daha
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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1.51 kuruş zam geldi.

Bu geceden itibaren geçerli olacak olan yeni akaryakıt zammı ile vatandaşlar benzin istasyonlarına koştu.

KÖTÜ HABER İSTASYONDA GELDİ

Yoğun kalabalığa önlem olarak 200 TL'nin üzerinde akaryakıt verilmemesi oldu.

EPGİS'TEN AÇIKLAMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS'ten yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadeleri kullanıldı.
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