Zam haberinin ardından Benzinde büyük kriz

Benzinde büyük kriz. Zam haberinin ardından bir kötü haber daha

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Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 61 kuruş, motorine 1.51 kuruş zam geldi.



Bu geceden itibaren geçerli olacak olan yeni akaryakıt zammı ile vatandaşlar benzin istasyonlarına koştu.



KÖTÜ HABER İSTASYONDA GELDİ



Yoğun kalabalığa önlem olarak 200 TL'nin üzerinde akaryakıt verilmemesi oldu.



EPGİS'TEN AÇIKLAMA



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası EPGİS'ten yapılan açıklamada, ''Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1,61 Motorinde 1,51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur'' ifadeleri kullanıldı.