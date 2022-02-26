Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan yine yanar döner... 'NATO kararlı olmalıydı' dedi, oylamada 'Çekimser' kaldı /26 Şubat 2022 10:35

Erdoğan yine yanar döner... 'NATO kararlı olmalıydı' dedi, oylamada 'Çekimser' kaldı

AKP'li cumhuebaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizinden kaçabilmek için öıktığı Afrika gezisinden 'apar topar' geri dönmek zorunda kaldı. CUma namazı çıkışında yaptığı açıklamalarla, icraatları her zamanki gibi birbirinin tersi oldu.

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"NATO'nun daha kararlı adım atması gerekirdi, BATI sadece nasihat çekiyor" açıklamasında bulunan Erdoğan'ın tek adam olarak yönettiği Türkiye, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasına Türkiye'nin çekimser yönde oy kullandı.

HER SIKIŞTIĞINDA OLDUĞU GİBİ DIŞ POLİTİKA DA YANAR DÖNER

Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği, bol bol Ukrayna'ya nasihat çekiyor.Avrupa Birliği ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler.

Ancak ne yapacaklar? Attığınız bir adım var mı? Bugünki NATO zirvesinde ne gibi adımlar atıyorsunuz, atacaksınız bunu konuşacağız. Şimdiye kadar bol bol nasihat çeken batı, nasihatlerine devam ediyor."

KARARLI ADIM ATAMAYAN TEK ÜLKE, 'ÇEKİMSER' TÜRKİYE

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alınırken, Avrupa Birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Oylamada 47 Avrupa Konseyi üyesinden 42’si, Rusya’nın üyeliğinin askıya olunması yönünde olumlu oy verdi. Rusya ve Ermenistan’ın aleyhte oy kullandığı, Sırbistan ve Azerbaycan’ın da oylamaya katılmadığı, ÇEKİMSER kalan tek ülkenin ise Türkiye olduğu öğrenildi.
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