Samanyolu Haber /Dünya / Kiev'den korkunç görüntüler /04 Nisan 2022 05:27

Kiev'den korkunç görüntüler

Ukrayna askerleri Rus askerlerinin çekildikleri bölgelerde, yollarda cansız bedenlerle karşılaşıyor. Bucha kentinde bazılarının yakın mesafeden öldürüldüğü ve ellerinin bağlı olduğu belirtiliyor.

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VOA'nın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Oleksiy Arestovych Bucha’da, Irpin ve Hostomel’de yollarda onlarca sivilin bedenlerinin bulunduğunu, görüntünün korku filminden bir sahne gibi olduğunu söyledi.

Yetkililer Ukrayna ordusu kuzeyde ilerledikçe Rus yetkililerin savaş suçları işlediğine dair yeni bulguları belgelerine ekliyor.

Avrupa Birliği de Rus askerlerini Bucha, Irpin ve Hostomel’in de bulunduğu Kiev bölgesinde zulüm yapmakla suçladı. Suçlama, Rus askerlerinin Bucha’dan çekilmesinin ardından kasaba belediye başkanının 300 sivilin öldüğünü açıklamasının ardından geldi.

Avrupa Birliği Dış Politika Şefi Joseph Borrell Rus güçler tarafından işlenen zulum nedeniyle şok olduğunu kaydetti ve Avrupa Birliği’nin Ukrayna’daki savaş suçlarının belgelenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Borrell Twitter’dan bu açıklamayı yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Batılı müttefiklerin Ukrayna işgali ve Rus güçlerin Kiev yakınındaki kentte yaptıkları zulüm nedeniyle Rusya’ya daha fazla yaptırım konusunda önümüzdeki günlerde anlaşacağını söyledi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht de Avrupa Birliği’nin Rus doğalgazı ithalatını yasaklamayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Lambrecht Bucha’dan yansıyan görüntüleri kastederek “bu tür suçlar yanıtsız kalmamalı” dedi.

Rusya ise Bucha’da sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Bu arada Rus ordusu Ukrayna’nın üçüncü büyük ve Karadeniz’e kıyısı olan kenti Odesa’yı hedef aldı. Füze saldırısında petrol rafinerisi vuruldu.

Moskova, hedef alınan tesisin Mykolaiv yakınında konuşlu Ukrayna ordusuna yakıt sağladığını belirtiyor.

Odesa’da kent konseyi füzelerin kritik altyapı tesislerini hedef aldığını kaydetti.

Saldırıda can kaybı olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

Odesa Ukrayna donanmasının ana üssüne ev sahipliği yapıyor.

Rus roketleri Mykolaiv kentini de hedef aldı.

Ukraynalı yetkililer bazı Rus roketlerinin Mykolaiv’i vurduğunu kaydediyor.

Bu arada ülkenin günaydoğusundaki Mariupol kentiyle Berdyansk’tan sivilleri tahliye çabaları devam ediyor.

Ukraynalı yetkililer Kızılhaç’ın yardımıyla 7 otobüsün Mariupol’a yaklaşmaya çalıştığını belirtiyor.

Kuşatma altındaki Mariupol’da durumun çok kötü olduğu, kentte gıda,su,ilaç sıkıntısı yaşandığı kaydediliyor.

Kentin yüzde 90’ının enkaza döndüğü belirtilirken, sivil can kaybının üç binin üzerinde olduğu da bölgeden gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesi valisi gece gündüz bölgeye yönelik topçu ateşinin sürdüğünü belirtti ve durumu çalkantılı olarak niteledi.

Ukrayna ordusu Rus güçlerin bütün Donetsk ve Luhansk bölgelerini işgal etmek için Donbas bölgesine gönderilmek için Kiev ve Çerniv bölgelerinden çekildiğini düşünüyor.
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