Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş mı olacak? /07 Nisan 2022 13:51

Kılıçdaroğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş mı olacak?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, “Cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş.” şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın sözleriyle başlayan tartışma için konuştu. Cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’linin önerilmesinden memnuniyet duyduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, “Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek.” ifadelerini kullandı.

halktv.com.tr yazarı Fikret Bila, “Kılıçdaroğlu’ndan Özdağ’a yanıt: Bir CHP’linin önerilmesinden memnuniyet duydum” başlıklı bugünkü yazısında, Kılıçdaroğlu’na Özdağ’ın açıklamalarını sorduğunu aktardı. Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olunca akla bir CHP’li ismin gelmesi memnuniyet verici. Sayın Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı olarak bir CHP’liyi önermesi güzel bir şey. Buna memnun oldum. Kimse merak etmesin. Bu kötü gidişi durduracağız. Millet İttifakı’nın adayı cumhurbaşkanı olacak. Kimin aday olacağı konusunda anahtar 6’lı masa. 6 lider adayı belirleyecek. Biz 6 genel başkan bir kader birliği yaptık. Demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, ekonomik krizin çözülmesi, vatandaşlarımızın insanca yaşama koşullarına kavuşturulması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi gibi demokratik, sosyal hukuk devletinin tüm kurallarını ve kurumlarını hayata geçireceğiz. İktidara geldiğimizde 5 ay içinde Türkiye rahatlayacak, vatandaşlarımız nefes alacak.” dedi.

AKP’YE MACARİSTAN MESAJI: BOŞUNA HEVESLENME

Macaristan’daki seçimleri ve Türkiye ile karşılaştırmasını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye ile Macaristan arasında ‘6’ rakamı dışında otak bir yön yok. Macaristan’a bakıp boşuna heveslenmesinler. Bu iktidarı önümüzdeki seçimde göndereceğiz.” diye konuştu.
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