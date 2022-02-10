Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık /10 Şubat 2022 08:47

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına İYİ Parti'den yeşil ışık

Milleti İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sürpriz bir görüşme yaptı. İYİ Parti kanadında, “adaylık konusunda kararın CHP’ye bırakıldığının ve itiraz edilmeyeceğinin” altı çizildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “çıksın karşıma” resti sonrası önceki gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'yun haberine göre “Kılıçdaroğlu, adaylığa bir adım daha yaklaştı.” Akşener’in de “Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına itiraz etmeyeceği” öğrenildi. Akşener’in de bu konuda kararı “CHP’ye bıraktığı, gerek Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gerekse CHP’nin göstereceği bir başka isme itiraz etmeyeceğinin” altı çizildi. Ancak Akşener’in, “Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilirse, bunun CHP’ye faturası ağır olur” dediği belirtildi. İYİ Parti kanadı, Akşener’in, “Başbakanlığa adayım” şeklindeki açıklamalarını anımsattı. İYİ Parti’nin stratejisini çok önceden kurduğu ve “Akşener’in bu açıklamayla Millet İttifakı’nın önünü açtığı” ifade edildi.

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