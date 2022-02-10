Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Özlük haklarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yapan Esenyurt Migros Depo çalışanlarının direnişi sürüyor.



Saatlik çalışma ücretine zam talep eden işçilerin grevini kırmak için harekete geçen Migros yönetimi 250 çalışana isten çıkarıldıklarına dair mesaj gönderdi. İşçiler direnişlerini sürdürme kararı aldı.



Dün, Migros yönetimi yüzlerce polisi çağırarak işçileri zorla dışarı çıkarmıştı. Birçok sendika yönetici ve işçi gözaltına alınmış, gece geç saatlerde serbest bırakılmıştı.



Bu sabah erken saatlerden itibaren Migros önünde toplanan işçiler, işe geri alınıp talepleri karşılanana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.



Migros işçileri, maaşlarına saatlik 4 lira (bir ekmek parası) kadar zam talep ediyordu.



İşçilerin örgütlü olduğu DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Açar, “En azından bir faturamızı ödeyebilecek kadar zam istedik, anayasal hakkımızı kullanıp işten kaçındık ve bu yüzden 25/2. Maddeden 250 işçi işten atıldık. Özilhan’a dünyayı dar edeceğiz!” açıklamasında bulundu.