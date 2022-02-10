Samanyolu Haber /Gündem / Halil Falyalı cinayetinde o 'çete'nin izi mi var? /10 Şubat 2022 08:54

Halil Falyalı cinayetinde o 'çete'nin izi mi var?

Gazeteci Timur Soykan, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili bir son dakika haberi verdi. İddiaya göre göz altına alınan isimlerden biri "Söylemez Kardeşler" çetesinin lideri Mustafa Söylemez.

SHABER3.COM

Gazeteci Timur Soykan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yer alan iddialara göre, Halil Falyalı cinayetinde "Söylemez Kardeşler" izi bulundu. İstanbul'da gözaltına alınan isimlerden birinin Söylemez Kardeşler Çetesi'nin lideri Mustafa Sönmez olduğu iddiasını dile getiren Soykan, şu paylaşımları yaptı:

Halil Falyalı’nın öldürülmesiyle ilgili İstanbul’da gözaltına alınan üç kişiden birinin Mustafa Söylemez olduğu iddia ediliyor. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin lideri olan Mustafa Söylemez 1990’lardan bu güne çok sayıda derin devlet bağlantılı olayla gündeme gelmişti.

HİÇ KONUŞMAMALARI İLE ÜNLÜLER

Söylemez Kardeşler soyisimleri gibi hiç konuşmamaları, ilişkide olduklarının isimlerini vermemeleriyle ünlü. Mustafa Söylemez’in KKTC’de Halil Falyalı’nın en yakınında bulunan bir ismin verdiği ifadeler üzerine gözaltına alındığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan diğer iki kişinin ise tetiği çekenler olduğu iddiası var. Üç kişinin sürat teknesiyle Kıbrıs’tan Türkiye’ye geçtiği de öne sürülüyor.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER KİM?

Onların adını Türkiye ilk kez 1996'da duydu. Adana'da yaşanan bir silahlı çatışma sonrası 11 asker, 24 polis hakkında soruşturma açıldı. İddialar inanılmaz boyuttaydı.

İddianamede Söylemez Kardeşler'in Sedat Bucak'a lav sihalıyla saldırı planladığı, Eminönü Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya'yı yine lav silahı ile öldürmeyi plandıkları iddia edildi.

Davalar başladı. Sıra, Söylemez Kardeşler'in verecekleri ifadedeydi.

Söylemez Kardeşler, Mehmet Ağar ve Sedat Bucak'ı kendilerine komplo kurmakla suçladı. Onların iddialarına göre Ağar ve Bucak, kardeşleri Emir Söylemez, Resul Söylemez ve şoförleri Ercan Akyol'un ölümünden sorumluydu.

Söylemez Kardeşler 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılındaki Rahşan Ecevit affıyla dışarı çıktılar. 2 yıl sonra ise haklarında tekrar tutklama kararı çıkarıldı. Ancak onlar Kuzey Irak'a, Erbil'e gitmişlerdi.

İddialara göre orada da işadamlarından haraç topluyorlardı. Orada da gözaltına alındılar. Serbest kaldıktan sonra da bu kez rotalarında Azerbeycan vardı. Kırmızı bültenle aranan Söylemez Kardeşler, geçtiğimiz haziran ayında bu kez Azerbaycan'da ortaya çıktılar ve yakalandılar; 3 Haziran'da da Türkiye'ye iade edildiler.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Halil Falyalı cinayetinde o 'çete'nin izi mi var? Sonraki Haber >>

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Migros, ‘bir ekmek parası kadar’ zam isteyen 250 çalışanını kovdu

Kılıçdaroğlu: "Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Kılıçdaroğlu:

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

AKP'li troll Hitler'i örnek verdi, Hizmet Hareketi munsupları için toplu katliam istedi

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Da Vinci’nin helikopteri 530 yıl sonra havalandı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Abu Dabi'de otele roketli saldırı

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bir dönem İslamcı olduğuma çok pişmanım

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Bahçeli'nin o sözleri, erken seçimin habercisi mi?

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Ekvador’dan Türkiye’ye gidecek konteynerde kokain

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği Isparta’da tüp kuyrukları oluştu

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?

TikTokçu Sarıgül ayçiçek yağını bakın ne zannetti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:20:59