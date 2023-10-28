Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: 'Bu gece, katliama sessiz kalan herkesin eline kan bulaşır' /28 Ekim 2023 09:16

Kılıçdaroğlu: 'Bu gece, katliama sessiz kalan herkesin eline kan bulaşır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sonrası bir açıklama yaptı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırdı. İsrail Ordusu yaptığı açıklamada, bu akşam saldırılarını genişleteceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaparak "Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya da ortak olacak, bunun ortası yok! Dualarım mazlum Filistin Halkı için" ifadelerini kullandı.
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