Peker'den dikkat çeken Ali Yerlikaya hamlesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Narkogüç Operasyonları kapsamında Mersin Limanı'nda 610 kg kokain ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Limanlarımız yakın takibimizde" ifadelerine yer verdi. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan paylaşımı retweet eden isimlerden biri de Sedat Peker oldu.







UZUN SÜREDİR PAYLAŞIM YAPMIYOR

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Peker, uzun süredir sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmıyor.





SORDUĞU SORULAR AKILLARA GELDİ

Peker, daha önce yayınladığı videolardan birinde "Mersin Limanı'nda yakalanan 1 ton kokainin sahibi kim? İzmit körfezde yakalanan 500 kilogram kokainin sahibi kim?" sorularını yöneltmişti. Uzun süredir gündeme dair konularda sessizliğini koruyan Peker'in bugün yaptığı hamle dikkat çekti. Sedat Peker, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Mersin Limanı'nda 610 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği operasyonla ilgili paylaşımını retweet etti.





KONTEYNERİ ALACAK İSİMLER DE YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını açıklarken muz yüklü konteynerleri alacak olan firmanın da sahibinin de aralarında olduğu 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.