İsrail ordusu açıkladı: Kara harekatı genişletiliyor

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Kara kuvvetleri bu akşam operasyonları genişletiyor. Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz" dedi.







Gazze’de yaşayanlara güneye geçme çağrısı yapan Hagari, "İsrail’in güvenliğini korumak için her cephede hazırlıklıyız" diye konuştu. Ordu Sözcüsü, 'rehineleri geri getirme ulusal görevine bağlı olduklarını' söyledi.





GAZZE İLE İLETİŞİM KESİLDİ

İsrail ordu sözcüsünün açıklamasından önce, Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, abluka altındaki Gazze'ye saldırıların arttığı belirtildi.







Akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi’ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından İsrail ordusu, Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze’nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.





İsrail hava araçları yaklaşık 1 saat boyunca bölgeye arka arkaya bombalar bıraktı.





Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.





Filistin telekomünikasyon şirketi "Jawwal", sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki tüm telefon ve internet hizmetlerinin sona erdiğini duyurdu.





Paylaşımda, İsrail'in düzenlediği yoğun bombardıman nedeniyle bölgedeki altyapının zarar gördüğü ve "Gazze'nin dünya ile bağlantısının kesildiği" belirtildi.





SINIRDA YOĞUN HAREKETLİLİK

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı.





İsrail'in, Gazze Şeridi'yle sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze'ye karadan bombardımanını artırdığını, zırhlıların hareketliliğinde artış yaşandığını bildirdi.





İsrail ordusu ayrıca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atıyor. İsrail ordusunun akşam saatlerinde yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü patlaması sesleri duyuluyor.





FİLİSTİNLİLER İÇİN TIBBİ YARDIM KURULU: GAZZE'DEKİ EKİBİMİZLE BAĞLANTIMIZI KAYBETTİK

Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşu, bu akşam Gazze'deki ekibiyle tüm bağlantılarını kaybettiklerini bildirdi.





İngiltere merkezli MAP Başkanı Melanie Ward, MAP'in X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ayrım gözetmeyen bombardımanı yoğunlaşmaya devam ederken ve geniş çaplı kara operasyonu yakın görünürken bu akşam Gazze'deki ekibimizle tüm bağlantımızı kaybettik" ifadesini kullandı.





Ward, Gazze'de birkaç gün önce elektrik kesintileri etkisini göstermeye başladığında, meslektaşları Mahmud Şalabi'nin yaptığı, "Korkarım katliamlar olacak ve bu katliamlar tamamen karanlıkta yapılacak" uyarısını hatırlattı.





İsrail'in Gazze'de 3000'i çocuk olmak üzere 7000'den fazla insanı öldürdüğüne dikkati çeken Ward sözlerini şöyle sürdürdü:





"Şu ana kadar öldürülenlerin üçte ikisi kadın ve çocuk. Gazze'nin dünyayla bağlantısının kesilmesiyle birlikte, bundan sonra olacaklar bizi dehşete düşürüyor. Dünya sessiz kalmamalı. Siyasi liderlerimiz Gazze'de işlenen vahşete yeşil ışık yakmaya devam etmemeli ve Filistinli sivilleri bu suçlardan koruma sorumluluklarını hatırlamalı. Şimdi bir ateşkese ve bu eşi benzeri görülmemiş dehşete 'derhal' son verilmesine ihtiyacımız var."





UNRWA: SON 24 SAATTE 14 ÇALIŞANIMIZ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanının daha öldürüldüğünü bildirdi.







UNRWA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Ajans çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.





Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 UNRWA personeli daha öldürüldü ve 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personel sayısı 53'e ulaştı." ifadesine yer verildi.





Yaklaşık 640 bin yerinden edilmiş Filistinlinin 150 UNRWA tesisinde barındığı aktarılan açıklamada, kötü koşulların tesislerdeki insanların sağlık durumunu kötüleştirdiği vurgulandı.





Açıklamada, insani malzemelerin bulunduğu mevcut stokların tükenmekte olduğu ifade edilerek hayati önem taşıyan insani yardım hizmetlerinin durma noktasına gelmesi nedeniyle en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğu belirtildi.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.