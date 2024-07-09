Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu cevapladı: Parti kuracak mı? /09 Temmuz 2024 16:15

Kılıçdaroğlu cevapladı: Parti kuracak mı?

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası doğru mu" sorusuna, "Evet, doğru" yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu "Yeni parti kuracak mısınız" sorusuna ise “Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" cevabını verdi.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde gazeteci Vedat Yenerer'e konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine sürekli olarak cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini söyleyerek “"İlk teklif de Meral Hanım'dan geldi. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır bana geldi ve Akşener’in elçisi olarak, Akşener’in benim cumhurbaşkanı adayı olmamı istediğini ve kabul ederse destekleyeceği mesajını iletti. Süreç öyle başladı. Son güne kadar da Altılı Masa'daki tüm liderler de şahittir ki 'Hep adayımız siz olun' demiştir" dedi.

'YENİ PARTİ' SORUSUNA YANIT

"Yeni parti kuracak mısınız" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Siyaseti bırakmadım. Tam da ortasındayım (elleriyle çalışma ofisini göstererek). Yeni bir parti kurmayı hiç düşünmedim. Partim belli CHP" cevabını verdi.

"En az 50 milletvekilinin parti içinde size sadık olduğu iddiası konuşuluyor. Doğru mu” sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, doğru" yanıtını verdi.

EKREM İMAMOĞLU CEVABI

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yürümek için görüştüğü" iddiası sorulan Kılıçdaroğlu, "Hayır, iddiaların hiçbiri doğru değil. En son Kurban Bayramı'nda arayıp bayramımı kutladı. Ondan sonra bir daha hiç görüşmedik" ifadelerini kullandı.

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