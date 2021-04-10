Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı'na aday olabilirim

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:







"Sizinle diyalogtan sonraki sürece ilişkin Bursa dışında fire vermedik. Bursa'yı da alacağız. Belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Hepsine şükran borçluyum. Pandemi şartlarında bütün engelleri aşıyorlar. İktidarın bize teşekkür borcu var.





Maske dağıtımına, yardımlara yasak getirdiler. Hepsini aştık, aşmaya da devam ediyoruz. İktidarın bize teşekkür borcu var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olmasaydı pandemi süreci çok daha ağır sonuçlar doğurabilirdi.





Bana göre sonbahara kadar gidemezler. Her geçen günün maliyeti artıyor. Ülkeyi yönetmek için bilgi birikim sahibi olmak lazım.





Belediye Başkanlarımız şu anda gerçekten tarih yazıyorlar. Hepsinin çalışmalarından çok memnunum, hepsine Genel Başkan olarak şükran borçluyum.





'PARLAMENTER SİSTEMDE HEMFİKİRİZ'





Adayı (Cumhurbaşkanı adaylığı) nasıl belirleyeceğimize dair oturup konuşacağız. Bir kişinin sözünü dinlemeyeceğiz. Her aday ayrı mı çıkarmak isteyecek yoksa tek bir kişi mi çıkaracağız oturup konuşacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ittifak olarak hemfikiriz. Ortak görüş olursa cumhurbaşkanı adayı olurum.





'BİR EVDE İŞSİZ VARSAONA İŞ BULACAĞIM'





'Bir evde işsiz varsa ben ona iş bulacağım. Alevisi, sünnisi, başı açık ya da başı kapalı olan diye ayırt etmeden refah içinde yaşamasını sağlayacağım. Emekliye iki maaş vereceğiz' dedim. Karşı çıktılar. Ne oldu, verdiler. Asgari ücreti yükselteceğiz dedik. Yükselttiler. Demek ki oluyor. 138 bin öğretmen açığımız var, sağlıkçı açığımız var neden atanmıyor?



