Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum, beni Erdoğan’la karıştırmayın /18 Temmuz 2021 18:59

Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum, beni Erdoğan’la karıştırmayın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

İktidarlar döneminde yabancı devletleri “çok çetin müzakerelerin” beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!”
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