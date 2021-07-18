Kılıçdaroğlu: Dünyaya sesleniyorum, beni Erdoğan’la karıştırmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.







İktidarlar döneminde yabancı devletleri “çok çetin müzakerelerin” beklediğini belirten Kılıçdaroğlu, Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





“Dünyaya sesleniyorum: Beni Erdoğan’la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi; ülkemi de mültecilere açık hapishane yapamaz! Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim, çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle!”