Kılıçdaroğlu: Erdoğan seçime girmeyebilir!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, internet medyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda aday belirlemeden 6'lı Masa'nın gündemine kadar pek çok konuya değindi.





“ERDOĞAN DEĞİL İSİM KONUSUNDA BASIN SIKIŞTIRIYOR”

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu’nun mesajlarından öne çıkanlar şöyle:





-Bu cumhurbaşkanı adayı değil, sistem sorunu. 6’lı Masa’da aday konuşulmadı. 5 Ocak’ta hükümet programı ve parlamenter sistemi konuşacağız. İsim konuşulmayacak. Bugüne kadar kararlar oy birliği ile alındı







-İsim konuşulmaması handikap mı? Erdoğan değil isim konusunda basın sıkıştırıyor. Her kafadan ses çıkmaması için bekliyoruz. İsim telaffuz edilmesini Erdoğan istiyor, ancak onun ne istediğini biz de biliyoruz.





-İsmin gecikmesi konusunda negatif baskıyı basın yaratıyor. Algı biri gitsin diğeri gelsin. Bunu değiştiriyoruz. Önemli olan sistemi değiştirmektir.







“AKŞENER İLE SORUNUMUZ YOK”

-Akşener ile sorunumuz yok. Takvimde hükümet programı belirlendikten sonra liderler olarak bir araya gelerek duyuracak.





-İki toplantı yaptık. Ortak söylem ve hükümet programı ve geçiş programı başlıklarımızı konuşacağız.





“AKŞENER İLE EKREM BEY ARASINDA ESKİ BİR DOSTLUK VAR”

-Akşener ile Ekrem Bey arasında eski bir dostluk var. O Akşener’e ‘abla’ der. Yadırgamadık. Bizim belediye başkanlarımız 6’lı masanın başkanlarıdır.





DOĞALGAZ MESAJI

-Doğalgaz çıkıyorsa seviniriz. Ucuza ısınılmasından memnunluk duyarız. İki Türkiye var. İlki saray, ikincisi evine ekmek götüremeyen Türkiye. Doğalgazı ucuza satabilirdiniz. Niye satmıyorsunuz?





-Masanın dağılacağına inanmıyorum. Erdoğan elinden geleni yapıyor. Niye masayı dağıtalım? 6 liderin göstereceği aday kazanacak.





“BİZ KURTARICI, YENİ KRAL ARAMIYORUZ”

-Vekil seçimleri ortak listesini konuşmadık.





-Benim düşüncem tek adayla girilmeli.





- Toplum sistemi değil, isim konuşuyoruz. Biz kurtarıcı aramıyoruz. Yeni kralı aramıyoruz.





SEÇİM GÜVENLİĞİ MESAJLARI

-Seçim güvenliğinde 2014’te karnemiz iyi değildi. O dönem ülkenin her yerine gidebiliyoruz





-Geçmişte 10 bin sandığa arkadaşlarımız gitmemişti. Onlarla ilişkimizi kestik.





"CHP'NİN ANKET ÇALIŞMASI YOK"

-6’lı masada bir CHP’linin başka parti tarafından aday gösterilmesini konuşmadık.





-CHP’nin anket çalışması yok. Yapılmış anketleri analiz ediyoruz.





PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ: TARİH KONUŞMADIK

-Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş tarihini konuşmadık. Babacan’ın bir sonraki seçime kalabileceği görüşüne saygı duyarım. Ama konuşmadık.





"ERDOĞAN SEÇİLEMEYECEĞİNİ ANLARSA SEÇİME GİRMEYEBİLİR"

-Erdoğan seçilemeyeceğini anlarsa seçime girmeyebilir. Seçim kaybetmek istemez. Anlarsa ‘Ben girecektim ama YSK onaylamadı’ diyecek. Ama biz YSK’nın onun emrinde olduğunu biliyoruz.





-Yerel seçimlerde sadece İstanbul ve Yalova için erken seçim önerisini destekleriz. Sadece 2 il için…





DEMİRTAŞ AÇIKLAMASI

-Adalet arayışı sadece HDP’liler değil, 85 milyonu ilgilendiriyor. Maalesef bu ülkede adalet yok. HDP’nin Adalet Bakanlığı önünde nöbetini böyle anlıyorum.





-Sayın Demirtaş’ın açıklamalarını dikkatle izliyoruz. Sayın Demirtaş ve Kavala’nın haksız yere hapiste olduğunu biliyoruz.





İMAMOĞLU DAVASI: “ERDOĞAN KURŞUN ASKERLERİNİ YANİ YARGIYI GERİ ÇEK”



CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan kurşun askerlerini yani yargıyı geri çek. İstanbul için hemen seçim kararı al. Milletin kararı önemlidir. Yüreğin yetiyorsa yap. Aynı çağrıyı Yalova için de yapıyoruz. Milletin iradesine güveniyorsan hemen seçim yap" dedi.





NATO, F-35, S-400 MESAJI

S400 ve F-35’le ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, partisinin görüşlerini “Türkiye, NATO üyesi. Buna uygun hareket etmeli. F-35 parçası üretmeliyiz” dedi.





SEÇİM TARİHİYLE İLGİLİ TARTIŞMA: CHP SINIRI ÇİZDİ

Seçimlerin öne çekilmesiyle ilgili AKP'den gelen mesajlar toplantıda gündeme geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, soru üzerinde "Seçim konusunda Nisan başına kadar olana evet deriz. O tarihten itibaren seçim mühendisliğidir." ifadelerini kullandı.