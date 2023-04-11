Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu iki ismi sahneye çıkarıp seslendi: İki bakanınız olacak /11 Nisan 2023 17:43

Kılıçdaroğlu iki ismi sahneye çıkarıp seslendi: İki bakanınız olacak

Kılıçdaroğlu, CHP'nin milletvekili adayı listesinde yer almayan Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'i sahneye çıkartıp, "Unutmayın! Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” dedi .

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CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginin sonunda sahneye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.

Kılıçdaroğlu, Akın ve Erkek'i yanına alarak “Unutmayın! Balıkesir’in ve Çanakkale’nin birer bakanı olacak” dedi ve kabinede görev alacak iki ismin memleketini açıkladı. 

Ahmet Akın'ın Balıkesir Gönen; Muharrem Erkek'in ise Çanakkale doğumlu olduğu biliniyor. İki isim de CHP'nin aday listesinde yer almıyor. 
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