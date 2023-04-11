"İmza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar partisinin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vaadini tekrarladı.







Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kamuda mülakatı kaldırma” vaadinin ardından, Erdoğan da “Alımları sınavdaki başarılara göre yapacağız” ifadelerini kullanması dikkat çekti.





Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim” dedi.



