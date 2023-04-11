Samanyolu Haber /Gündem / Çin, en kalabalık ülke unvanını kaybediyor /11 Nisan 2023 19:57

Çin, en kalabalık ülke unvanını kaybediyor

Çin en büyük nüfusa sahip ülke ünvanını Hindistan'a kaptırıyor. Hindistan'ın nüfusunun nisanın ikinci dönemiyle birlikte 1 Milyar 423 milyon kişiye ulaşması ve Çin'i geçmesi bekleniyor.

SHABER3.COM

Dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken Hindistan nüfusunun Çin'i geride bırakması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'in açıkladığı tahminlere göre Hindistan nisan ayı sonunda dünyanın en kalabalık ülkesi olarak kabul edilen Çin'i geçecek.

Hindistan'da 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenmişti.

Hindistan'ın nüfusunun 1 milyar 423 milyon kişinin üzerine çıkması öngörülüyor.

Çin'de ise nüfus 60 yıldan bu yana ilk kez düştü.

Çin Devlet İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülke nüfusu 1960'lardan bu yana ilk kez 850 bin kişi azaldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun hazırladığı raporda, Hindistan'ın 2023'te Çin'i geçeceği tahmin ediliyordu.

Bu durumun Nisan sonunda gerçekleşeceği belirtiliyor. Çin'in nüfusu ise 1 milyar 412 milyon kişi olarak biliniyor.

Tahminlere göre dünya nüfusu kasım ayında 8 milyarı bulacak, 2100 yılında ise 10 milyarı geçmesi öngörülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin, en kalabalık ülke unvanını kaybediyor Sonraki Haber >>

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:50