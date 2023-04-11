Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vaadini sahiplendi

Erdoğan, iktidar partisinin seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaştığı etkinlikte, "Kamuda mülakatı kaldıracağız" dedi.







Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “kamuda mülakatı kaldırma” vaadinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Alımları sınavdaki başarılara göre yapacağız” ifadelerini kullandı.





KILIÇDAROĞLU SÖYLEDİ ERDOĞAN YAPTI



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale mitinginde yaptığı konuşmada, kamuda mülakatın kaldırılacağını ve personel alımlarının KPSS puanına göre yapılacağını açıklamıştı.





Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

"Gençler, en büyük şikayetinizin torpil olduğunu biliyorum. Devlette liyakati sağlayacağız, sözlü sınavı kaldıracağız, KPSS'de ne aldıysanız atamanızı yapacağız. Aşınız olacak, işiniz olacak. Sizin hayalleriniz Bay Kemal'in hedefi olacak."







EYT'DE DE AYNISI OLMUŞTU...

Kılıçdaroğlu, yine geçmişte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bir çıkış yapmış, daha sonradan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT’yi çıkaracaklarına dair ‘müjde’yi vermişti.





Erdoğan’ın EYT düzenlemesini açıklamasının ardından, Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hayırlı uğurlu olsun” demişti.





EYT düzenlemesinin duyurulduğu gün, “Teşekkürler Kılıçdaroğlu” hashtag’i sosyal medyada gündem olmuştu.





KILIÇDAROĞLU KYK FAİZLERİNİ İŞARET ETTİ; ERDOĞAN HAREKETE GEÇTİ

Kılıçdaroğlu, geçen Temmuz ayında gençlere KYK kredi faizlerini ödememe çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin ardından Erdoğan faizleri silmişti.





FATURALARDAN TRT PAYI KALDIRILDI

Erdoğan, elektrik faturalarındaki TRT payının ve enerji fonu kesintilerini kaldırma kararı aldıklarını açıklamıştı.





Ancak, TRT payının kaldırılmasını gündeme getiren ilk parti CHP olmuştu. Erdoğan’ın açıklamasının ardından, CHP'li vekillerden peş peşe açıklamalar gelmiş ve “Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü” yorumunda bulunulmuştu.





CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, “Kılıçdaroğlu söyledi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı. Vatandaş rahatladı” ifadelerini kullanmıştı.





3600 EK GÖSTERGE

Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği konulardan biri de 3600 ek gösterge yasasıydı.





Kılıçdaroğlu, “Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray’ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız. #MemurunHakkı3600” paylaşımını yapmıştı.





Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından, Erdoğan, 3600 ek gösterge için ‘müjde’ verdi.