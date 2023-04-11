Samanyolu Haber /Gündem / Bakü ve Astana’dan petrol hamlesi /11 Nisan 2023 17:23

Bakü ve Astana’dan petrol hamlesi

Bakü ve Astana petrol taşımacılığı için ortak bir girişime başladı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Geçtiğimiz günlerde Kazakistan ve Azerbaycan Üst Düzey İşbirliği Konseyi kurma anlaşması yapmıştı. 

Bunun devamı olarak Bakü ve Astana petrol taşımacılığı için ortak bir girişime başladı.

Uzmanlara göre bu gelişme Rusya’yı hem zora sokacak hem de kızdıracak bir hamle olarak değerlendirildi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Ticaret Bakanı Serik Zhumangarin tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Kazakistan'ın petrol taşımacılığı için ortak girişim oluşturmak istediğini söyledi.

Zhumangarin'e göre, taraflar şu anda ulaşımdaki darboğazları ortadan kaldırmak için bir yol haritası oluşturulması üzerinde çalışıyorlar.

Başbakan Yardımcısı, "Bu geçiş güzergahında tek bir operatör olacak, daha ucuz geçiş imkanları ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı ile ortak girişim oluşturma konusu dün yoğun bir şekilde tartışıldı" dedi.

Gelen bilgilere göre geçen hafta, Azerbaycan'ın Kazakistan'a 2023'te Bakü-Supsa boru hattıyla 5 milyon ton Kazak petrolü taşımasını teklif etti. Ortak petrol taşımacılığı girişimi ise bu haberin ardından geldi.
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